Орбан назвал Украину "финансово несуществующей" страной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное скандальное заявление об Украине. Он утверждает, что Украина не способна себя финансировать.﻿ Об этом, со ссылкой на 24.hu, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Орбан, комментируя резкое повышение цен в Венгрии и Европе, снова высказался об Украине. По его мнению, от Брюсселя не следует ожидать "прорыва в оказании помощи для сдерживания военной инфляции".

При этом он утверждает, что Украина не способна финансировать свои потребности, а война якобы продолжается только за счет средств партнеров.

"Украина в финансовом смысле несуществующая страна. Она не может себя финансировать. Вопрос в том, сохраним ли мы Украину или нет. Как только мы говорим "нет", тогда война заканчивается" , - сказал венгерский премьер.

Орбан добавил, что Европа оплачивает пенсии и зарплаты для педагогов и медиков в Украине, "которой нет в европейской экономике".

"Так продолжать до бесконечности нельзя" , - сказал он.

Напомним, премьер Венгрии ранее заявлял, что Европа стала косвенным участником войны России против Украины. Тем не менее, он отметил, что Венгрия продолжит торговать с РФ.

Кроме того, Виктор Орбан утверждал, что страны ЕС близки к обсуждению по поводу отправки "миротворцев" в Украину.