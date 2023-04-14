Китай уверяет, что не экспортирует оружие сторонам войны в Украине

В пятницу министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна не будет продавать оружие сторонам, вовлеченным в войну в Украине, и будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения, сообщает Европейская правда.

Цинь Ган отреагировал на беспокойство США и других стран, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России, которую Пекин политически и риторически поддерживает в конфликте, хотя официально заявляет, что сохраняет нейтралитет.

"В отношении экспорта военной продукции Китай придерживается расчетливого и ответственного подхода" , – сказал Цинь, выступая с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами" , – добавил он.

В своем выступлении Бербок отметила, что как постоянный член Совета безопасности ООН, Китай несет особую ответственность за содействие прекращению конфликта.

"Территория является неделимой, и безопасность является столь же неделимой. Без признания интересов безопасности той или иной стороны кризисы и конфликты неизбежны" , – сказал Цинь.