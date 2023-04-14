Экспорт нефти из РФ достиг рекорда, но доходы упали на 40%

Экспорт нефти из РФ в марте был самым высоким со времен пандемии, но доходы от него сократились почти вдвое по сравнению с предыдущим годом, что является следствием введенного эмбарго и потолка цен. Об этом заявили в Международном энергетическом агентстве (МЭА), сообщает Экономическая правда.

Ежедневный экспорт российской нефти в среднем составил 8,1 млн баррелей в день в марте, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года. В агентстве объясняют, что причина заключается в значительных дисконтах на нефть из РФ, которые привлекают трейдеров, которые готовы идти на риск работы с Россией.

Экспортная выручка несколько выросла с февральских минимумов, достигнув 12,7 млрд долл, но до сих пор на 43% ниже, чем годом ранее.

Однако, говорят в МЭА, ситуация может осложниться в ближайшие месяцы, поскольку сокращение добычи со стороны ОПЕК+ приведет к росту цен на нефть. В апреле цена на эталонную российскую нефть Urals была в пределах 5 долларов ниже верхней границы в 60 долл/баррель, тогда как средневзвешенная экспортная цена всей российской нефти превысила эту отметку.

Санкции со стороны стран G7 заставили Россию искать альтернативные рынки на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, а также расширять поставки в Азию. Однако потолок цен, введенный G7, дал этим новым клиентам рычаги влияния для переговоров о скидках. Ограничения предусматривают, что покупатели из третьих стран могут получить доступ к западным услугам, таким как страхование и доставка, только при условии соблюдения лимитов.

Средневзвешенная экспортная цена на российскую нефть составила 50,67 долл/баррель, посчитали в МЭА, по сравнению с верхним лимитом в 60 долл/баррель. Это также почти на 2 долл/баррель ниже, чем средняя цена за февраль, отмечает агентство.

Кроме того, по оценкам МЭА, добыча нефти в России в прошлом месяце составила 9,58 млн баррелей в сутки, что всего на 290 тыс баррелей в сутки меньше, чем в феврале. Ранее РФ в ответ на введение потолка цен пообещала сократить добычу нефти на 500 тыс баррелей в сутки по сравнению с февральским уровнем.

Страна не достигла такого целевого показателя, поскольку "похоже, что она направляет свои баррели на новые рынки сбыта, несмотря на санкции ЕС", говорят в МЭА.