Более половины американских избирателей хотят, чтобы Украина вступила в НАТО. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Redfield & Wilton Strategies по заказу журнала Newsweek, сообщает Зеркало недели.

Исследование было проведено 4 апреля, в нем приняло участие 1500 американцев, которые могут голосовать на выборах. Результаты обнаружили широкую поддержку расширения НАТО и дальнейшего участия США в альянсе, несмотря на все более громкие призывы к смене американских приоритетов, чтобы Вашингтон больше уделял внимание Азиатско-Тихоокеанскому региону из-за конфронтации с Китаем.

Незначительное большинство опрошенных американцев поддержали стремление Украины вступить в НАТО, заявив, что они либо полностью поддерживают (30%), либо поддерживают (25%) такое расширение альянса. Каждый десятый выразился либо категорически против (5%), либо просто против (5%). А 26% опрошенных признались, что им безразлично. 7% сказали, что затрудняются ответить.

Респонденты также согласились, что защита Украины «жизненно важна» для американских национальных интересов. 27% опрошенных американцев полностью согласились с этим, а 29% были «скорее согласны». В это же время 22% категорически не согласились с этим утверждением, 7% просто не согласны, 5% категорически не согласны и 9% затруднились дать ответ.

Newsweek напоминает, что в Киеве рассматривают статью 5 НАТО о коллективной обороне единственной достаточной защитой от повторной агрессии России. Идея членства в альянсе популярна среди украинских избирателей, а намерение присоединиться к блоку закреплено в национальной Конституции.

Киеву долгое время отказывали даже в предоставлении плана действий по членству из-за опасений спровоцировать месть со стороны Владимира Путина, а после 2014 года - во избежание прямого конфликта с российскими войсками и местными марионетками, оккупировавшими Крым и районы на Донбассе.

Соучредитель британского Совета геостратегических исследований Джеймс Роджерс сказал в интервью Newsweek, что «поддержка абсолютного большинства расширения НАТО за счет вступления Украины» особенно заметна, учитывая политические дебаты вокруг этого предложения.

«Я знаю, что в Великобритании, по крайней мере, до прошлого года не было большой осведомленности об Украине» , - добавил он, отметив, что сопротивление Киева против полномаштабного вторжения России привлекло и удерживает внимание людей на Западе.

Фабрис Потье, бывший директор по политическому планированию НАТО, сказал в интервью Newsweek, что политики Альянса склоняются к тому, чтобы в конце концов принять Киев, несмотря на упрямое сопротивление России и традиционные сомнения Запада.

«Даже лидеры G7 и европейские лидеры поняли, что другого пути нет. Из моих разговоров за последние несколько месяцев понятно, что можно говорить о членстве в НАТО в таких местах, как Берлин – где раньше это было полным табу и люди выходили из-за стола, – а теперь они кивают головами» , – сказал Потье.