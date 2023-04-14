Шмыгаль: Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Франция готова предоставить Украине финансовую помощь в размере 2 млрд евро, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал у себя в Twitter.
В ходе визита в США Шмыгаль провел встречу с французским министром экономики Бруно ле Мэром.
"Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы. Часть средств будет направлена на восстановление", – написал украинский премьер.
Напомним, накануне правительство Швейцарии объявило о намерении выделить Украине по меньшей мере еще 1,5 млрд швейцарских франков (1,7 млрд долларов) до 2028 года.