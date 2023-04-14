Шмыгаль: Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Франция готова предоставить Украине финансовую помощь в размере 2 млрд евро, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал у себя в Twitter.

В ходе визита в США Шмыгаль провел встречу с французским министром экономики Бруно ле Мэром.

"Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы. Часть средств будет направлена на восстановление" , – написал украинский премьер.

Провів розмову із @BrunoLeMaire на полях #SpringMeetings2023. Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення. Дякуємо за підтримку. pic.twitter.com/MRlC3Ti6O3 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 14, 2023

Напомним, накануне правительство Швейцарии объявило о намерении выделить Украине по меньшей мере еще 1,5 млрд швейцарских франков (1,7 млрд долларов) до 2028 года.