Андрющенко: В Мариуполе оккупанты раздали 40 тысяч российских паспортов
Во временно оккупированном россиянами Мариуполе захватчики выдали жителям города 40 тысяч паспортов этой страны. Еще 44 тысячи человек ожидают документы, сообщает Деловая столица.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"280 тысяч человек в оккупированном Мариуполе. Помните такое утверждение пропаганды? А вот приехали цифры. Официальные. 40 тысяч паспортов выдано в Мариуполе и еще 44 тысячи в состоянии ожидания. Это почти все жители Мариуполя на данный момент. А где делись еще 200 тысяч?", — написал Андрющенко.
Ранее он сообщал, что жителей Мариуполя заставляют получать российские паспорта, поскольку без них не оформляются на работу, не выдают пенсии и пособия, зарплату работникам, особенно бюджетной сфере.
Напомним, российские кафиры в Мариупольском районе решили выселить целую деревню, чтобы обустроить там базу для военных РФ. Поселок находится в лесу и недалеко от основного места дислокации российских войск в Никольском.