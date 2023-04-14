СМИ: Германия планирует меры жесткой экономии на сумму до 20 млрд евро

Министр финансов Германии Кристиан Линднер планирует пакет мер жесткой экономии объемом до 20 миллиардов евро, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает в пятницу немецкое издание Spiegel.

С помощью этих мер Линднер хочет закрыть пробелы в финансировании в бюджете на 2024 год и одновременно создать определенное пространство для неизбежных дополнительных расходов, пишет издание со ссылкой на источники в министерстве.

В министерстве пока отказались комментировать сообщение издания.

На самом деле стабильно высокая инфляция должна была бы обеспечить рост налоговых поступлений, несмотря на слабую экономику. Однако дополнительные поступления недостаточно высоки, чтобы закрыть все дыры в бюджете.

Поэтому, по мнению федерального министерства финансов, меры жесткой экономии неизбежны. Приоритет должен быть отдан экономии в министерствах с наибольшими социальными расходами. Это министерства труда и по делам семьи.

В Минфине считают, что не стоит экономить на Минобороны, где, по общему мнению, и так сэкономили слишком много средств в прошлом.

Напомним, немецкая экономика в 2022 году выросла на 1,9% несмотря на энергокризис.

Между тем инфляция в еврозоне, по сравнению с январем 2023 года, в феврале минимально сократилась – с 8,6% до 8,5%.