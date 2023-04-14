Данилов: Взрывы в Крыму могут быть вызваны испытаниями новых видов оружия ВСУ
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что взрывы во временно оккупированном Крыму могут быть вызваны испытаниями новых современных видов вооружения ВСУ, сообщает Новое время.
В эфире телемарафона Данилов напомнил, что Крым — это украинская территория, поэтому ВСУ могут испытывать отечественное оружие на территории полуострова.
"Поверьте, если есть испытания того или иного вооружения, то они проходят на нашей территории. Еще раз подчеркиваю, Крым — это наша территория. Может там проходили именно в такой день испытания новых современных видов вооружения. Я этого не исключаю", — заявил он.
Секретарь СНБО добавил, что фортификационные сооружения, которые оккупанты обустраивают на пляжах, «точно не спасут» российские войска.
Также в Twitter Данилов подчеркнул, что Украина будет испытывать в Крыму любое не запрещенное международным правом оружие, которое поможет освободить украинские территории.
Ранее постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова.
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