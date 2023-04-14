Украинцы завершили обучение на САУ Caesar в Дании, их скоро передут Украине

Украинские военнослужащие завершили обучение на самоходных артиллерийских установках Caesar французского производства в Дании, которые в течение ближайших недель будут отправлены в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом в пятницу объявило Минобороны Дании.

Правительство Дании в январе при поддержке парламента решило передать Украине все 19 артиллерийских систем Caesar, которые заказало во Франции. Помимо самой техники, датская сторона также пообещала обучение и подготовку украинских военных.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в пятницу посетил последнюю группу украинцев, которые проходили подготовку в стране.

"Сейчас обучение и тренировки завершены, и украинцы готовы к использованию системы" , – отмечается в сообщении.

"На сегодня Дания предоставила Украине военную поддержку на общую сумму около 6,2 млрд датских крон (830 млн евро)" , – отметил глава Минобороны Дании.

Ранее на этой неделе Поульсен был в Украине, где объявил, что Дания планирует поставить Украине самоходные артиллерийские установки Caesar в мае и рассчитывает до лета начать поставки танков Leopard 1.

Также министр обороны Дании не исключил, что решение Запада о возможной передаче Украине боевых самолетов будет принято "до лета", после поставок МиГ-29 поляками и словаками.