"Сливы" документов Пентагона: арестованному военному предъявили обвинение

Военнослужащему Национальной гвардии американского штата Массачусетс Джеку Тейшейре в пятницу предъявили обвинение по делу об утечке секретных документов Минобороны США, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает CNN.

Тейшейру, который в пятницу предстал перед судом в Бостоне, обвиняют в несанкционированном содержании и передаче информации о национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии секретной информации и оборонных материалов.

В следующую среду, 19 апреля, суд должен избрать Тейшейре меру пресечения. Прокуратура просит поместить его под стражу до начала суда.

21-летнего военнослужащего разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса накануне арестовало Федеральное бюро расследований.

Тейшейру идентифицировали как возможного виновника "слива" секретных документов. По данным СМИ, он был администратором онлайн-группы, в которой распространял тайные разведывательные данные Пентагона, в частности об обороноспособности Украины.

Как известно, в течение последних недель в соцсетях опубликовали огромное количество документов американской разведки. В связи с этим Минюст США начал расследование утечки, которое может длиться несколько месяцев.

Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.