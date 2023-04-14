Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами по жилым кварталам Славянска на Донетчине, в результате чего есть погибшие и раненые, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram﻿.

"Оккупанты жестоко обстреляли город. Попали по жилым домам. К сожалению, есть раненые и погибшие".

По его словам, государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность, просто среди дня убивая людей, разрушая, уничтожая все живое.

"За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность. Ни одного следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным также не оставим" , - подчеркнул президент.

14 апреля поссийские захватчики нанесли удары по городу Славянск Донецкой области, один человек погиб, 6 ранены.