Все обещанные Канадой танки Leopard 2 для Украины прибыли в Польшу
В Польшу доставили все восемь танков Leopard 2, которые Канада обещала передать Украине, сообщает Европейская правда.
Об этом в Twitter написала министр обороны Канады Анита Ананд.
"Официально: все восемь боевых танков Leopard 2, обещанные Канадой для Украины, прибыли в Польшу", – отметила она.
Ананд подчеркнула, что Канада продолжит поддерживать Украину и будет обеспечивать украинцев "средствами, которые им нужны, чтобы сражаться и побеждать в этой войне".
Ранее сообщалось, что Испания планирует отправить шесть Leopard 2A4 в Украину в ближайшие дни, доставка завершится до конца апреля, а обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину 27 марта.