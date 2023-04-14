Все обещанные Канадой танки Leopard 2 для Украины прибыли в Польшу

Все обещанные Канадой танки Leopard 2 для Украины прибыли в Польшу
Фото: Twitter

В Польшу доставили все восемь танков Leopard 2, которые Канада обещала передать Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом в Twitter написала министр обороны Канады Анита Ананд.

"Официально: все восемь боевых танков Leopard 2, обещанные Канадой для Украины, прибыли в Польшу", – отметила она.

Ананд подчеркнула, что Канада продолжит поддерживать Украину и будет обеспечивать украинцев "средствами, которые им нужны, чтобы сражаться и побеждать в этой войне".

Ранее сообщалось, что Испания планирует отправить шесть Leopard 2A4 в Украину в ближайшие дни, доставка завершится до конца апреля, а обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину 27 марта.

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