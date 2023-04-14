Кулеба: В Раде тоже считают, что Украина не должна идти в НАТО через этап ПДЧ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обращение Верховной Рады относительно вступления Украины в НАТО, которое содержит упоминание о решении Бухарестского саммита, не следует связывать с необходимостью идти в Альянс через получение ПДЧ, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба сказал во время общения с журналистом Вадимом Карпьяком в своем Instagram в пятницу.

Как известно, украинский парламент 10 апреля 2023 года принял обращение ко всем парламентам государств-союзников, в котором попросит их добиться "выполнения решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно членства Украины" в Альянсе. Решение 2008 года прямым текстом обязывает НАТО провести Украину через этап ПДЧ.

Однако Кулеба отметил, что упоминание о решении Бухарестского саммита в обращении Совета не следует связывать с необходимостью непременно выполнять ПДЧ на пути к членству.

"Выскажусь в защиту парламентаризма. Они вспомнили решение в Бухаресте, я их понимаю, потому что решение Бухарестского саммита – это фундамент идеи того, что Украина будет в НАТО" , – сказал Кулеба.

Он добавил, что тема ПДЧ снята с повестки дня, и, по его словам, спикер ВР Руслан Стефанчук тоже поддерживает идею того, что ПДЧ не является необходимым этапом для членства.

"Тема ПДЧ снята, все, забыли, проехали. Я бы читал это заявление украинского парламента в том контексте, что в Бухаресте нам пообещали членство, и время его предоставить, а не в привязке к ПДЧ" , – сказал Кулеба.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году передал НАТО заявку о вступлении Украины, и официальный Киев рассчитывает на присоединение по упрощенной процедуре, как это произошло в случае Финляндии и происходит со Швецией – то есть без этапа выполнения ПДЧ.