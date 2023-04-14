Кулеба рассказал, чего ожидает Украина от саммита НАТО

Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с журналистом Вадимом Карпьяком в своем Instagram в пятницу.

Говоря об амбициях Украины на Вильнюсском саммите, Кулеба очертил неприемлемые для Киева сценарии.

"Если союзники решат, что в вопросе членства в НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей – то для Украины это неприемлемый результат саммита.

Если они попытаются предложить нам в Вильнюсе какие-то положительные вещи по углублению сотрудничества с НАТО, но при этом не сделают ни одного шага к членству Украины в НАТО – то это для неприемлемо", – сказал министр.

По его словам, Украина не примет "никаких суррогатных решений" Вильнюсского саммита.

"В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между сейчас и моментом, когда Украина станет членом НАТО" , – сказал Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить членство в НАТО.