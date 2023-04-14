Данилов о деоккупации Крыма: будем использовать все возможное оружие
Украина готовится к деоккупации Крыма. Украинские военные будут делать все, чтобы вернуть контроль над полуостровом, в том числе и использовать все возможное оружие, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что Украина не отказывается от Крыма, потому что остров является неотъемлемой частью страны.
"Мы будем использовать весь наш арсенал, который есть в наличии. И оружие, которое делает наш оборонно-промышленный, обязательно будет применено. И безразлично: будет ли это Крым, или Донецкая, Луганская области", - заявил секретарь СНБО.
Данилов добавил, что ВСУ будут использовать все имеющееся оружие для уничтожения противника.
Напомним, ранее Данилов не исключил отработку новых вооружений украинских военных в Крыму.
Тем временем в МИД рассматривают два пути освобождения Крыма.