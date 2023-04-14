Зеленский поблагодарил мировых лидеров, которые осудили зверское убийство украинского воина

Президент Владимир Зеленский поблагодарил мировых лидеров, которые осудили зверское убийство украинского солдата, которым оккупанты хвастались, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видеообращение Зеленского 14 апреля.

"Благодарен Риши Сунаку и всем лидерам мира, которые осудили зверское убийство нашего солдата, убийство, которым оккупанты хвастались.

Оккупанты почувствуют, что значит, когда мир осуждает".

Зеленский сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Сунаком оружие для ВСУ:

"То, о чем договаривались с Британией, то, что поможет нашим активным действиям, вполне справедливым действиям. Обсудили ускорение поставок".

По словам президента, чем дальнобойнее будут украинские действия, тем быстрее закончатся российские зверства.

Он добавил, что в украинские чиновники продолжают работу над авиационной коалицией для Украины.

Президент провел совещание по евроатлантической интеграции, о неизбежности сочетания потенциалов Украины и НАТО.

"Очевидно, что место Украины - в НАТО, законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу, еще и сейчас продолжали отнимать время у Украины и партнеров. Разрабатываем соответствующие шаги".

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