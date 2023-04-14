Зеленский поблагодарил мировых лидеров, которые осудили зверское убийство украинского воина
Президент Владимир Зеленский поблагодарил мировых лидеров, которые осудили зверское убийство украинского солдата, которым оккупанты хвастались, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит видеообращение Зеленского 14 апреля.
"Благодарен Риши Сунаку и всем лидерам мира, которые осудили зверское убийство нашего солдата, убийство, которым оккупанты хвастались.
Оккупанты почувствуют, что значит, когда мир осуждает".
Зеленский сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Сунаком оружие для ВСУ:
"То, о чем договаривались с Британией, то, что поможет нашим активным действиям, вполне справедливым действиям. Обсудили ускорение поставок".
По словам президента, чем дальнобойнее будут украинские действия, тем быстрее закончатся российские зверства.
Он добавил, что в украинские чиновники продолжают работу над авиационной коалицией для Украины.
Президент провел совещание по евроатлантической интеграции, о неизбежности сочетания потенциалов Украины и НАТО.
"Очевидно, что место Украины - в НАТО, законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу, еще и сейчас продолжали отнимать время у Украины и партнеров. Разрабатываем соответствующие шаги".
Предыстория:
- Вечером 11 апреля в социальных сетях распространили видео жестокого убийства украинского пленного. На кадрах задокументировано, как российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.
- Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту жестокого убийства украинского пленного. Глава СБУ заверил, что силовики найдут извергов, которые это сделали, даже из-под земли.
- Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на появление видео, на котором российские оккупанты отрезают голову украинскому пленному.