Пригожин призывает Путина объявить об окончании войны

Главарь карманной ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин просит российские власти объявить об окончании войны и сконцентрироваться на том, чтобы закрепиться на оккупированных территориях Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Пригожин в комментарии, распространенном его пресс-службой.

"Для власти (РФ - ред.) и для общества в целом необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО.

Идеальный вариант - это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли. Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задача СВО выполнена.

Теоретически Россия эту жирную точку уже получила путем уничтожения большой части активного мужского населения Украины, путем запугивания другой ее части, которая сбежала в Европу.

Россия отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым".

Террорист утверждает, что России остается только: "намертво закрепиться, закогтися на тех территориях, которые уже есть".

В то же время Пригожин считает, что есть одна проблема, которую вызвала война: "Если раньше Украина была частью бывшей России, то теперь это абсолютно национально-ориентированное государство".

Боевик написал целую статью, где рассуждает о важности Бахмута, сливе документов Пентагона и будущем наступлении ВСУ.

Оккупант против любых переговоров с Украиной и желает, чтобы силы России и Украины сошлись в бою.