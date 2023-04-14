Кулеба: Еще одна страна решила принять участие в создании спецтрибунала над РФ

Коста-Рика решила присоединиться к основной группе Специального трибунала по делу о преступлении агрессии РФ против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"В ходе нашего сегодняшнего разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил, что Коста-Рика решила присоединиться к основной группе специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины" , — говорится в заявлении.

Кулеба отметил, что таким образом в коалицию стран по созданию спецтрибунала над РФ входит уже 34 страны.

"Мы также обсудили пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества" , – добавил министр.

During our call today, FM Arnoldo Tinoco informed me that Costa Rica has decided to join the Core Group on the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine, bringing the total number of states to 34. We also discussed ways to further boost bilateral cooperation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 14, 2023

Напомним, в середине марта Австрия объявила о присоединении к группе государств, работающих над созданием Специального трибунала по поводу преступления агрессии РФ против Украины.