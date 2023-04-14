Кулеба: Еще одна страна решила принять участие в создании спецтрибунала над РФ
Коста-Рика решила присоединиться к основной группе Специального трибунала по делу о преступлении агрессии РФ против Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.
"В ходе нашего сегодняшнего разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил, что Коста-Рика решила присоединиться к основной группе специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины", — говорится в заявлении.
Кулеба отметил, что таким образом в коалицию стран по созданию спецтрибунала над РФ входит уже 34 страны.
"Мы также обсудили пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества", – добавил министр.
Напомним, в середине марта Австрия объявила о присоединении к группе государств, работающих над созданием Специального трибунала по поводу преступления агрессии РФ против Украины.