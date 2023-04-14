Польская спецслужба посоветовала Медведеву и дальше сочетать алкоголь с наркотиками

Польское Агентство внутренней безопасности дало совет заместителю председателя Совета национальной безопасности России Дмитрию Медведеву, который заговорил об "исчезновении" Польши и ее премьер-министра Матеуша Моравецкого, сообщает Европейская правда.

Первым внимание на это обратило издание "Бабель".

В пятницу утром Медведев в своем Twitter прокомментировал якобы слова Моравецкого о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России, а последняя точно проиграет войну с НАТО.

"Я не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна наверняка исчезнет вместе с ее тупым премьер-министром" , – добавил он.

На это в Агентстве внутренней безопасности Польши отреагировали так:

"Уважаемый господин Медведев. Просим помнить, что сочетание алкоголя с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте в этом же духе".

Dear Mr MedvedevPlease remember that combining alcohol with drugs is very dangerous. Please continue doing it. — Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023

Позже польская спецслужба в шутку прокомментировала, что "взялась за дипломатию".

Бывший президент России неоднократно допускал хамские комментарии в сторону Украины и западных государств и политиков. В частности в пятницу он похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал Украину "финансово несуществующим" государством.