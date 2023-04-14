Польская спецслужба посоветовала Медведеву и дальше сочетать алкоголь с наркотиками
Польское Агентство внутренней безопасности дало совет заместителю председателя Совета национальной безопасности России Дмитрию Медведеву, который заговорил об "исчезновении" Польши и ее премьер-министра Матеуша Моравецкого, сообщает Европейская правда.
Первым внимание на это обратило издание "Бабель".
В пятницу утром Медведев в своем Twitter прокомментировал якобы слова Моравецкого о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России, а последняя точно проиграет войну с НАТО.
"Я не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна наверняка исчезнет вместе с ее тупым премьер-министром", – добавил он.
На это в Агентстве внутренней безопасности Польши отреагировали так:
"Уважаемый господин Медведев. Просим помнить, что сочетание алкоголя с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте в этом же духе".
Позже польская спецслужба в шутку прокомментировала, что "взялась за дипломатию".
Бывший президент России неоднократно допускал хамские комментарии в сторону Украины и западных государств и политиков. В частности в пятницу он похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал Украину "финансово несуществующим" государством.
"Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина", – отреагировал Медведев.