В ОК "Юг" назвали количество носителей "Калибров" в Черном море

Российские военные вдвое увеличили количество кораблей в Черном море, которые являются носителями ракет типа "Калибр", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"В Черном море корабельная группировка увеличена до 12 кораблей, в том числе удвоено количество подводных ракетоносителей – на двух подлодках находится 8 ракет типа "Калибр" , - говорится в сообщении спикера ОК "Юг".

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким отмечал, что россияне могут держать корабли на боевом дежурстве в Черном море из-за страха перед контрнаступлением ВСУ.

Отметим, что войска РФ постоянно маневрируют кораблями в Черном море, то заводят их в пункты базирования, то снова выводят на боевое дежурство.

Ранее сообщалось, что корабельная группировка российских военных в Черном море достигает четырех кораблей, из них два ракетоносителя.