Генштаб: Силы обороны отбили более 50 вражеских атак

В течение 14 апреля Силы обороны Украины отбили 56 атак противника на 4 направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"За прошедшие сутки противник нанес 9 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них – из ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также другую гражданскую инфраструктуру.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки было отражено 56 атак врага".

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Студенок, Ровно, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерно и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Строевка, Двуречанское, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Враг совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка.

На Марьинском направлении за минувшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки совершил обстрелы более 40 населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Новоберислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.