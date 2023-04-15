СМИ: В Японии прогремел взрыв во время выступления премьера Кисиды

Возле места публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды произошел взрыв, главу правительства эвакуировали, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает NHK.

По предварительным данным, Кисида не пострадал. Сообщается, что взрыв произошел в городе Вакаяма на юге Японии, когда премьер-министр Японии начал свою речь. Правоохранители оперативно эвакуировали людей с места происшествия. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате взрыва.

Пока точно неизвестно, что именно взорвалось. Как пишет Kyodo, речь идет о предмете, который похож на дымовую шашку, или небольшую трубу. Согласно комментариям очевидцев, бросивший взорвавшийся предмет задержан.

Премьер укрылся в полицейском участке, откуда уже вышел после задержания предполагаемого виновника происшествия. После случившегося Кишида перенёс место своего публичного выступления с порта Вакаямы на городской вокзал.

Ранее мы писали, что премьер-министр Японии инициировал серию министерских встреч, стремясь возглавить обсуждение ряда вопросов, среди которых вторжение РФ в Украину, проблемы с энергоснабжением и пр.

Ранее мы писали, что правительство Японии ввело новый пакет санкций против РФ, который запрещает экспорт компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалы для производства дронов.