Генштаб: Россияне потеряли еще полтысячи вояк и артсистему

Генштаб: Россияне потеряли еще полтысячи вояк и артсистему
Фото: Facebook

В течение суток 14 апреля Россия потеряла 460 вояк и артсистему, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 181550 (+460) человек ликвидировано,
  • танков - 3653 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7073 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2785 (+1) ед,
  • РСЗО - 535 (+0) ед,
  • средства ПВО - 283 (+0) ед,
  • самолетов - 307 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2339 (+0),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5646 (+6) ед,
  • специальная техника - 324 (+3).

Данные уточняются.

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