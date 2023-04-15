Генштаб: Россияне потеряли еще полтысячи вояк и артсистему
В течение суток 14 апреля Россия потеряла 460 вояк и артсистему, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 181550 (+460) человек ликвидировано,
- танков - 3653 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 7073 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 2785 (+1) ед,
- РСЗО - 535 (+0) ед,
- средства ПВО - 283 (+0) ед,
- самолетов - 307 (+0) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2339 (+0),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5646 (+6) ед,
- специальная техника - 324 (+3).
Данные уточняются.