СМИ: Макрон подписал закон о непопулярной пенсионной реформе

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, против которого уже несколько месяцев проходят массовые протесты, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Le Figaro.

Окончательно утвердив реформу, Макрон таким образом в очередной раз отклонил призывы профсоюзов, которые после решения Конституционного совета в пятницу – который не увидел несоответствия реформы основному закону – просили президента не ставить подпись.

По закону Макрон имел 15 дней на то, чтобы подписать закон, что является последним шагом для вступления его в силу.

﻿Также Макрон в пятницу предложил представителям профсоюзов и работодателям провести встречу на следующей неделе.

Примерно три четверти французов считают, что правительство должно отозвать реформу, чтобы масштабные протесты и забастовки наконец прекратились.