ГСЧС: Масштабные подтопления зафиксировали в трех областях Украины
Сейчас наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает ГСЧС.
В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 тыс. 500 га сельхозугодий.
Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская - 29 и Киевская - 1. Организован объезд к этим населенным пунктам.
Спасатели уже откачали около 10 тыс. м куб. воды из 74 домохозяйств.
Для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях задействованы мобильные оперативные группы ГСЧС, которыми осуществляется воздушная разведка подтопленных территорий с применением БПЛА.
Из других областей в Черниговскую область дополнительно направлено 5 болотоходов "Богун" и два плавсредства.