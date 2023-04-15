СМИ: Германия сегодня выводит из эксплуатации последние атомные электростанции

В субботу, 15 апреля, Германия выведет из эксплуатации три последние атомные электростанции. Это положит конец шестидесятилетней зависимости Германии от ядерной энергии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

В 22:00 атомная электростанция Isar-2 возле Мюнхена начнет снижать выработку электроэнергии с шагом 10 мегаватт в минуту. Примерно через 45 минут ее мощность упадет до 30%, и она автоматически отключится от национальной электросети. Две других станции, Neckarwestheim-2 and Emsland, к тому времени будут находиться в разгаре аналогичного процесса. К полуночи все три отключатся.

Когда три электростанции, которые в прошлом году в совокупности обеспечивали Германию 6% электроэнергии, наконец отключатся, крупнейшая экономика Европы столкнется с беспрецедентной задачей: обеспечить энергоснабжение без атомной энергии или российского природного газа, а возобновляемые источники энергии будут увеличиваться более медленными темпами, чем нужно.

Решение о поэтапном отказе от безэмиссионного источника энергии, впервые закрепленное в законе 2002 года и окончательно принятое после катастрофы на Фукусиме в 2011 году, было принято в момент, когда многие страны движутся в противоположном направлении.

Когда три электростанции закроются, это станет кульминацией многолетнего процесса по отключению Германии от ядерной энергии. На пике своего развития в 2000 году атомная энергия составляла почти 30% всей электроэнергии, вырабатываемой в Германии.

Хотя немцы исторически были категорически против ядерной энергии, в последние годы это изменилось, поскольку ее стали рассматривать как наименее плохой вариант перехода к "зеленой" экономике. Критики опасаются, что до тех пор, пока в Германии не будет создана достаточная инфраструктура экологически чистой энергии, на что могут уйти годы, страна будет еще больше использовать загрязняющие окружающую среду виды топлива, такие как уголь, чтобы компенсировать потери.

На короткий момент в прошлом году, когда вторжение России в Украину побудило канцлера Олафа Шольца разрушить многие основные табу немецкой политики после Второй мировой войны, идея о том, что страна может сохранить свою приверженность ядерной энергетике, не казалась такой уж далекой.

В новаторской речи, произнесенной через три дня после начала войны, Шольц объявил о своем намерении значительно увеличить военные расходы и разорвать связи с Россией. Когда на кону стояли мир и стабильность в Европе, казалось, что даже глубоко укоренившееся неприятие этой страны ядерной энергии стало предметом обсуждения.

Но из этого ничего не вышло, и после попыток в конце прошлого года добиться отсрочки закрытия атомных станций примерно на 100 дней политики не продемонстрировали намерения отменить свое решение.

Причины политические и логистические. После почти двух десятилетий пребывания в стороне немецкая партия зеленых, которая рассматривает ядерную оппозицию как основу своей политической идентичности, вошла в федеральное правительство в 2021 году в качестве члена правящей коалиции. Она не хотела соглашаться на прошлогоднее продление и активно настаивала на закрытии АЭС, утверждая, что опасности, которые они представляют, намного перевешивают преимущества.

Чтобы избежать возможного дефицита электроэнергии, Германии, возможно, придется импортировать больше ядерной энергии из соседней Франции. Однако к предстоящей зиме немецкие сетевые операторы не ожидают, что у Франции будет достаточно продукции для экспорта. Это может вынудить Берлин искать силы у других соседей или повторить стратегию прошлой зимы, заключающуюся в сжигании большего количества угля.

В дополнение к поэтапному отказу от атомной энергетики правительство Шольца также стремится закрыть угольные электростанции к концу десятилетия - на 8 лет раньше запланированного срока - чтобы сократить выбросы углерода, и призвало к строительству новых газовых электростанций, которые могут в конце концов превратиться в водород.

Германия - не единственная страна, стремящаяся отказаться от ядерной энергетики: Италия отказалась от этой технологии в 1990 году, а Литва недавно заключила соглашение о демонтаже своих реакторов советской эпохи, которые простаивали более десяти лет.

Но во многих странах с развитой экономикой ядерная энергия переживает возрождение. В понедельник Финляндия начнет регулярную выработку электроэнергии на новейшем и крупнейшем в Европе реакторе Olkiluodon-3 мощностью 1600 мегаватт после нескольких лет задержек. Франция планирует построить шесть новых реакторов и более десяти малых модульных реакторов, которые будут запущены к 2050 году. Аналогичные амбиции есть и у Великобритании. И даже в Японии, после десятилетия паралича после ядерной аварии на Фукусиме, общественность настраивается на использование ядерной энергии. Японское правительство хочет перезапустить реакторы, которые простаивали после катастрофы, и продлить срок службы существующих блоков.

Напомним, осенью 2022 года Германия отложила отказ от атомной энергетики, первоначально запланированный на конец года, на три с половиной месяца - до 15 апреля. Решение было призвано обеспечить безопасность поставок в Германию в условиях нынешнего энергетического кризиса.