Минобороны Британии: Кремль готовится к длительной войне в Украине

Кремль ожидает длительной войны в Украине, по крайней мере, к этому готовится, сообщает Деловая столица.

Россия готовится к затяжной войне, об этом свидетельствуют данные Минобороны Великобритании.

Накануне госдума России приняла закон, предусматривающий создание единого реестра военнообязанных. И его уже подписал Владимир Путин. Закон, который был принят 11 апреля, позволит россиянам вручать повестки онлайн. А это значит, что уклоняющихся внутри страны станет гораздо меньше.

"Данные о мобилизации теперь связаны с другими государственными онлайн-сервисами. Поэтому, — говорят в разведке Великобритании, — Россия, вероятно, будет наказывать уклоняющихся. Их будут автоматически ограничивать в праве на трудоустройство и выезд за пределы страны".

В ведомстве отмечают, что соответствующие мероприятия вступят в силу в 2023 году. В настоящее время Россия полагается на привлечение дополнительных добровольческих отрядов. Но сам законопроект, вероятно, – часть более долгосрочного подхода по обеспечению личного состава. И это означает, что Кремль ожидает длительной войны в Украине.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что предлагают сохранить традиционные бумажные повестки и уведомления через работодателя. В то же время введут оповещения с помощью заказных почтовых писем, а также будут дублировать их в электронном виде через сервис Госуслуги. Это означает, что военнообязанным россиянам просто некуда будет деваться.

Если призывник будет игнорировать повестки, то его ожидают ограничения. По словам Картаполова, сначала военнообязанному вручают повестку. Если он ее игнорирует, то во время следующего призыва такое лицо должно будет в течение 2 недель прибыть в военкомат. Если же в течение 20 дней потенциальный солдат этого не сделает, ему запретят: управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать частного предпринимателя, а также брать кредиты.