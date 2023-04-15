СМИ: В Париже начались беспорядки после утверждения пенсионной реформы

В столице Франции задержали более сотни человек в результате беспорядков, начавшихся после одобрительного решения Конституционного совета по пенсионной реформе, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает BFMTV.

Вечером 14 апреля на улицы Парижа вышли тысячи противников реформы, ожидая решения Конституционного совета о соответствии реформы основному закону.

Около 19 часов несколько сотен протестующих попытались двинуться шествием через улицу Риволи, но правоохранители не пропустили их и префект Парижа распорядился разгонять акцию.

Тогда произошли первые столкновения, отдельные демонстранты начали бить витрины и подожгли с десяток прокатных велосипедов. Группа двинулась в направлении площади Бастилии, поджигая на своем пути мусорные баки. Полиция сообщает о 30 таких случаях.

На место прибыли пожарные, а правоохранители ориентировочно через 20 минут после начала беспорядков применили слезоточивый газ.

Сначала в полиции заявили о нескольких десятках задержанных, на утро субботы уточнили, что это всего 138 человек. Le Parisien сообщает об уже 150 задержаниях. О пострадавших не сообщается.

Тем временем в профсоюзах заявили, что не видят смысла идти на разговор с президентом Эммануэлем Макроном после того, как он подписал закон.

Сириль Шабанье, руководитель профсоюза CFTC, отметил, что профсоюзы в пятницу просили Макрона не подписывать закон, а то, что он это сделал и сделал фактически ночью, выглядит как провокация.

От профсоюзов и оппозиции звучат призывы к новому большому протесту по всей стране на 1 мая.

Напомним, 14 апреля Конституционный совет объявил, что проект пенсионной реформы не противоречит основному закону. Президент Эммануэль Макрон после того подписал его, что означает окончательное утверждение проекта.

Примерно три четверти французов считают, что правительство должно отозвать реформу, чтобы масштабные протесты и забастовки наконец прекратились.