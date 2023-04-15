Канада разворачивает три симулятора для обучения украинских экипажей Leopard 2
В дополнение к восьми переданным танкам Leopard 2, Канада разворачивает также три симулятора огневых средств для подготовки экипажей украинских танкистов, которые будут работать с ними, сообщает Европейская правда.
Об этом объявила министр обороны Анита Ананд.
"В дополнение к восьми танкам Leopard 2, которые мы доставили в Польшу, Канада также развернула три симулятора огневых средств танка Leopard, чтобы помогать украинским экипажам танкистов освоить управление и тактику", – написала министр, добавив, что Канада продолжит комплексную поддержку Украины.
Перед тем 14 апреля она объявила, что все обещанные Канадой "Леопарды" для Украины уже в Польше.
Ранее сообщалось, что Испания планирует отправить шесть Leopard 2A4 в Украину в ближайшие дни, доставка завершится до конца апреля, а обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину 27 марта.