РосСМИ: В Москве решили отказаться от проведения парада на 1 мая

В Москве решили отказаться от проведения парада на 1 мая из-за якобы "повышенного уровня террористической опасности", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ТАСС.

"В столице не будет шествий и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором будет участвовать профсоюзный актив, профсоюзные руководители и приглашены некоторые представители социальных партнеров" , - сказал замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

По его словами, основные формы проведения 1 мая - это встречи в трудовых коллективах, встречи руководителей регионов с профактивом, а также заседания трехсторонних комиссий.

"Из-за того, что сейчас уровень террористической опасности выше, даже в тех регионах, которые далеки от мест (проведения - ред.) "специальной военной операции" (войны РФ против Украины - ред.). Так и то, что нужно в других немного формах как минимум этот Первомай проводить, с нашей точки зрения" , - скказал он.

Напомним, в ряде граничащих с Украиной регионов РФ и оккупированном Крыму решили не проводить военные парады на 9 мая.

Кроме того, в Курской и Белгородской областях России решили не проводить парад, чтобы якобы "не спровоцировать противника".