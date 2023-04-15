Минобороны Дании: Танки Leopard 1 скоро будут готовы к отправке в Украину

Дания скоро сможет отправить нашим воинам свои танки Leopard 1. Компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft сегодня отвечает за их переоборудование, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Twitter-аккаунт министерства обороны Дании.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и члены комитета по обороне и Совету по внешней политике посетили компанию Flensburger FFG во Фленсбурге.

"Я очень рад возможности пригласить парламентских политиков на FFG, чтобы они также могли увидеть, как далеко мы продвинулись в процессе восстановления танков Leopard 1... И мы надеемся, что сможем отправить их в Украину очень скоро" , - заявил Поульсен.

Напомним, что Дания надеется поставить в Украину САУ Caesar уже в следующем месяце.