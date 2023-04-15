Зеленский ввел санкции против почти 700 физических и юридических лиц

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 438 физических и 254 юридических лиц в субботу, 15 апреля, сообщает Новое время.

Соответствующие указы появились на сайте главы государства.

Подписав их, Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении персональных специальных экономических или других ограничений. Учитывали предложения СБУ.

Один из указов вводит санкции против 87 человек, среди которых российские спортсмены. Другой — против 351 физического и 254 юридических лиц.

Накануне министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, запрещающий﻿﻿ сборным Украины соревноваться в турнирах, где будут спортсмены из стран-агрессоров России и Беларуси.