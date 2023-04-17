Несмотря на междоусобицы, МО РФ усиливает ЧВК "Вагнер" для захвата Бахмута – ISW

Несмотря на то, что существуют междоусобицы между российским Минобороны и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, боевиков "Вагнера" усиливают современными средствами для захвата города Бахмут. Об этом говорится в обзоре Института изучения войны﻿﻿ (ISW), сообщает Украинская правда.

В обзоре указывается, что новость о переназначении командующего воздушно-десантными войсками России Михаила Теплинского свидетельствует о том, что Министерство обороны России стремится теснее сотрудничать с группой "Вагнера", чтобы завершить захват Бахмута, несмотря на очевидную напряженность в отношениях между Пригожиным и руководством Минобороны.

Кроме того, отмечают эксперты, Пригожин также уменьшил свои откровенные нападки на Министерство обороны в последние дни.

Также российские военные блогеры сообщают, что силы "Вагнера" используют танки Т-90 в Бахмуте, что свидетельствует о том, что российское руководство выделило ЧВК более современные средства для захвата города.

Аналитики указывают на то, что российское военное командование, похоже, все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на воздушно-десантные войска России.

По мнению экспертов, маловероятно, что Теплинскому удастся восстановить прежний статус ВДВ как элитного подразделения из-за значительных потерь в Украине.

"Масштабные потери ранее элитных подразделений, которые сейчас доукомплектовываются плохо обученным мобилизованным персоналом, вероятно, будут иметь долгосрочное влияние на боеспособность этих подразделений, и замена одного командира вряд ли сможет решить проблему" , - отмечается в отчете.

Также специалисты отмечают, что группа "Вагнера" вернула 130 украинских военнопленных 16 апреля, что свидетельствует о том, что Вагнер мог осуществлять обмен независимо от Министерства обороны России.

В отчете предполагают, что ЧВК "Вагнера", возможно, пытается заставить мобилизованных российских военнослужащих подписать контракты с "Вагнером", возможно, пытаясь компенсировать потери в Украине.

В качестве примера аналитики приводят тот факт, что мобилизованные военнослужащие из Московской и Ивановской областей РФ в публичной жалобе, опубликованной 16 апреля, утверждают, что группа "Вагнер" заставила 170 мобилизованных подписать контракты с ней.

Ранее же российские источники утверждали, что 100 мобилизованных в Луганской области исчезли 7 апреля после того, как отказались подписать контракты с "Вагнером".

Основные выводы ISW за 16 апреля: