ВСУ за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и 3 танка - Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и 3 танка - Генштаб
Фото: Минобороны Украины

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, за минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 590 российских захватчиков, а с начала военной агрессии уже убито 182 660 оккупантов.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 17.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 182 660 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 3660 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7087 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2804 (+9) ед,
  • РСЗО - 538 (+0) ед,
  • средств ПВО - 285 (+1) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2347 (+8),
  • крылатых ракет - 911 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5672 (+14) ед,
  • специальной техники - 328 (+2).

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