ВСУ за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и 3 танка - Генштаб

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, за минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 590 российских захватчиков, а с начала военной агрессии уже убито 182 660 оккупантов.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 17.04.23 ориентировочно составили: