Взрыв в российском Белгороде: местные жаловались на проблемы со светом

В ночь на 17 апреля в российском Белгороде звучали звуки взрывов﻿. Об этом писали местные Telegram-каналы, сообщает Деловая столица.

Также сообщалось о проблемах с электроснабжением – якобы связанных с "прилетом в одну из городских подстанций". Некоторые ресурсы предполагали, что объект атаковал беспилотник.

По данным российского издания «База», вчера вечером БПЛА сбросили две бомбы на подстанцию в Игуменке и ещё одну на подстанцию в селе Драгунское, после чего там загорелись трансформаторы. Пожар, по данным издания, потушили через час.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе "зафиксировано два пожара на гражданских объектах". Причину возгораний он не назвал.

"Пострадавших нет. Все оперативные службы" , — отмечал Гладков.

Позже проект Deep State заявил о поражении автономного мобильного комплекса наблюдения "Муром-П" на территории Белгородской области.