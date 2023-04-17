Данилов: Мы пока не видим использования Россией китайского оружия

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что пока что Украина не видит использования Россией на фронте китайского оружия, сообщает Украинская правда.

"Мы на сегодняшний день не видим признаков наличия на фронте оружия, которое было произведено в Китае. Если бы оно здесь появилось... Вы помните, когда появились иранские ударные беспилотники, мы сразу об этом сделали заявление. Более того, мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже официально обратились к тем странам, компоненты которых там были использованы, с вопросом, почему так произошло и что это надо прекратить.

Китайского вооружения мы сейчас на нашем фронте не видим. Как только это произойдет, сразу проинформируем общество и мир. Но, исходя из глобальных вопросов Китая, мы не видим сегодня, для чего он должен поставлять оружие Российской Федерации" , - сказал секретарь СНБО.

Комментируя обнародованный якобы отчет американской военной разведки из утечки документов Пентагона о том, что Китай одобрил поставки России летального оружия, Данилов сказал: "Сейчас могут появляться дополнительные якобы документы, которые имеют отношение к этой утечке".

По словам секретаря СНБО, сейчас Россия "просит у всех стран о помощи, потому что ей не хватает вооружения", в том числе Китай.

"Но Россия понимает, что она не может нас побороть военным путем, у них сейчас план внутренней дестабилизации. Это для них сейчас приоритет" , - считает Данилов.

Ранее секретные документы американской военной разведки, которые попали в публичное пространство, свидетельствуют, что Китай одобрил поставки России определенного летального оружия, несмотря на предупреждения западных стран.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что позиция и действия Китая относительно войны России против Украины – один из факторов, которые будут определяющими для дальнейших отношений между Пекином и Европой.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна не будет продавать оружие сторонам, вовлеченным в войну в Украине, и будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.