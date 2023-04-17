Ситуация в регионах: 7 областей были под огнем россиян за сутки

Согласно отчетам глав ОВА, в течение суток российские войска обстреливали 7 областей Украины, есть разрушения, а также погибшие и раненые среди гражданских, сообщает Украинская правда.

Сумщина: в течение дня в воскресенье россияне совершили 3 обстрела приграничных общин - Великописаревской, Белопольской и Шалыгинской. Зафиксировано 16 прилетов из минометов и артиллерии. Без потерь и разрушений.

В понедельник ночью – 10 приходов из станкового противотанкового гранатомета. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Запорожская область: за прошедшие сутки враг совершил 56 обстрелов по 16 мирным населенным пунктам области, в том числе 46 артиллерийских ударов, 4 авиационных, 4 с применением БПЛА и 2 атаки из РСЗО. Сейчас зафиксировано 52 сообщения о разрушении объектов социальной инфраструктуры, квартир, частных домов, автомобилей и другого имущества. В Преображенке пострадал 61-летний мужчина, который уже доставлен в больницу.

Днепропетровщина: в воскресенье из тяжелой артиллерии россияне ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. Кроме храма, в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач. Повреждены четыре хозяйственные постройки, одна – уничтожена. Под обстрел попала и Червоногригорьевская община. Спасатели обследуют территорию, последствия уточняются.

Харьковщина: на Слобожанском направлении российские захватчики обстреляли населенные пункты Ветеринарное, Нескучное, Огирцево, Волчанск, Бочковое, Малая Волчья, Землянки и Тополя. На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Западное и Кондрашовка.

В результате минометного обстрела с. Куриловка Купянского района поврежден частный жилой дом. В воскресенье днем враг обстрелял с. Первомайское Изюмского района, поврежден жилой дом.

В течение дня оккупанты из артиллерии обстреливали г. Волчанск Чугуевского района. В результате этих обстрелов повреждены по меньшей мере 11 частных домовладений, из-за вражеских обстрелов Волчанска произошли пожары.

Луганщина: артиллерийским обстрелам со стороны армии РФ подверглись Стельмаховка, Невское и Белогоровка. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: за прошедшие сутки враг вел огонь из артиллерии, РСЗО "Град", совершил авиаудар (тип ракеты не установлен), авиаудар "НКРС", ЗРК "С-300". Обстреляны 10 населенных пунктов: с.Старая Николаевка, Авдеевка, Торецк, с.Новоукраинка, пгт Большая Новоселка, с.Карловка, Курахово, Бахмут, с. Серебрянка, Константиновка.

Повреждены 19 жилых домов (из них 5 - многоквартирных), ЛЭП, 6 хозяйственных построек, гараж, СК "Металлург". За сутки в Донецкой области: 4 погибших.

Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 46 обстрелов, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 3 раза. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Специалисты оператора мобильной связи возобновили работу еще одной базовой станции в Суворовском районе Херсона. Сейчас на освобожденной Херсонщине работает 287 базовых и 3 передвижные станции.