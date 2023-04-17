Пять стран G7 договорились вытеснять РФ с рынка ядерного топлива

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция образовали альянс, направленный на вытеснение России с международного рынка ядерной энергетики, сообщает Экономическая правда.

Соглашение планируют использовать как основу для полного вытеснения РФ с рынка ядерного топлива, причем – как можно быстрее. Цель такого шага – перекрыть Путину еще один источник финансирования вторжения в Украину.

"Великобритания была в самом центре глобальных усилий, направленных на поддержку Украины, победу над Путиным и обеспечение того, что ни он, ни кто-либо другой, подобно ему, больше никогда не сможет думать, что может держать мир в плену своих энергоресурсов" , – заявил министр энергетической безопасности Грант Шеппс.

Как известно, Украина уже много месяцев просит ЕС ввести санкции против атомной отрасли РФ, однако до сих пор безуспешно.