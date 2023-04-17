86% украинских пленных подвергались физическим пыткам - омбудсмен
86% украинских военных, вернувшихся из российского плена, заявили, что подвергались прямым физическим пыткам. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Украинская правда.
"Мы по каждому возвращенному военнослужащему открываем свои производства, фиксируем факты, которые опять же подтверждают недостойное обращение с военнопленными. Относительно пыток, по нашим данным, 86% тех, кто вернулся из плена, прямо заявили о прямых физических пытках. Это, кстати, установили не только мы, а и международная миссия по правам человека Организации объединенных наций. У них примерно такие же цифры", - сообщил Лубинец.
В то же время омбудсмен отказался конкретизировать, о каких именно пытках идет речь. По словам Лубинца, это обусловлено тем, что после того, как украинские чиновники публично озвучивают подобные факты, "россияне начинают еще более жестоко обращаться с нашими военнопленными".