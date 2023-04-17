Словакия завершила передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине

Словакия передала Украине еще девять из 13 заявленных истребителей МиГ-29﻿. Об этом говорится в сообщении Минобороны Словакии, сообщает Деловая столица.

"Эта передача была осуществлена по суше ввиду максимально возможной безопасности, опять же огромная благодарность всем привлеченным компонентам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция" , — подчеркнул министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Ранее Надь заявил, что российские технические специалисты могли специально саботировать работу истребителей МиГ-29 советского производства, которые Словакия решила передать Украине.