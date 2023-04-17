ЕС на этой неделе обсудит запрет на импорт зерна из Украины, - Reuters
Представители стран-членов Европейского Союза на этой неделе обсудят шаги Польши, Венгрии и Словакии по запрету импорта зерна и других продуктов питания из Украины. Об этом, со ссылкой на Reuters, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.
Высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности сказал, что низкие мировые цены и спрос означают, что зерно остается в блоке, а не продается дальше. Чрезмерное предложение стало политической проблемой для правящей польской партии "Право и справедливость" в год выборов.
"Мы ожидаем, что Польша и Венгрия предложат определенные объяснения, а также будет реакция Европейской комиссии", - сказал чиновник, добавив, что этот вопрос был поднят на последнем саммите национальных лидеров ЕС.
"Есть проблема, и мы ожидаем, что Комиссия выступит с предложением по этому поводу... Мы увидим, что мы сможем сделать в ближайшие недели и месяцы", - добавил он.
Напомним, Польша запретила импорт зерна и других агропродовольствий из Украины. После чего Венгрия также ввела аналогичные ограничения.
Кроме того, Словакия приостановит импорт зерна и других продуктов из Украины, а Болгария думает о введении запрета.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский проведет переговоры со своими коллегами из Польши, Румынии и Словакии по экспорту агропродукции.