Россияне оказались аутсайдерами симпатий венгров - опрос

Россияне оказались в конце списка народов, которым симпатизируют жители Венгрии.﻿ Об этом свидетельствует опрос Института Publicus, проведенный по заказу оппозиционного венгерского издания Népszava, сообщает Европейская правда.

Социологи спрашивали у венгров об их симпатии или антипатии к другим народам. Респонденты высказали свое мнение относительно восемнадцати народов.

Список популярных народов возглавили итальянцы – им симпатизируют 84% венгров. За итальянцами следуют австрийцы (82%), поляки (81%), финны и испанцы (80-80%).

Отметку в 70% пересекли чехи (78%), шведы (76%), французы и немцы (74-74%), британцы (73%) и словаки (71%).

В диапазоне 60-70% оказались турки (63%), украинцы (62%), американцы (61%) и индийцы (60%).

Уровень положительных ответов ниже 60% – у китайцев (58%) и румын (55%).

Только у одной нации "индекс симпатии" упал ниже 50%. Это – у русских. К ним симпатию испытывают только 44% опрошенных.

Примечательно, что сторонники партии Виктора Орбана "Фидес" испытывают большую, чем сторонники оппозиции, симпатию к народам, с чьими лидерами у венгерских властей хорошие отношения.

В частности, Турция, Китай и Россия являются единственными странами из списка 18 государств, которые являются более популярными среди сторонников "Фидес", а не среди симпатиков оппозиции.

Как известно, несмотря на вторжение России в Украину венгерская власть не оборвала связи с РФ. В частности, правительство Венгрии активно лоббировало в ЕС освобождение от любых санкций, наложенных на российский газ, нефть и ядерное топливо, а также угрожало наложить вето на предложенные действия ЕС против Москвы.