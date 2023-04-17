Глава НБУ назвал условие для финансового краха России

Санкции Запад работают, и уже скоро центробанк РФ начнет печатать рубли для покрытия дефицита бюджета. Это запустит спираль, которая приведет к финансовому краху. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По его словам, десятый пакет санкций Европейского Союза очень мощный, как и очередная волна санкционного давления, введенная Соединенными Штатами. Поэтому в следующем полугодии центральный банк РФ должен будет прибегнуть "к покрытию бюджетного дефицита Российской Федерации за счет печати денег".

"Это запускает спираль. Эта спираль приведет Россию к экономически финансовому краху, а политический режим Путина к банкротству" , - добавил Пышный.

Глава НБУ сообщил, что на Западе заблокировано от 300 до 350 млрд долларов средств центрального банка РФ.

"Я бы к этому еще добавлял заблокированные активы российских олигархов, которые являются прямыми соучастниками этой войны и теми бенефициарами путинского режима и теми, кто его поддерживает и продолжает финансировать. Следовательно, они должны понести соответствующую ответственность, в том числе материальную" , - сказал он.

Пышный отметил, что десятый пакет санкций ЕС предусматривает очень важную норму. "Он предусматривает введение отчетности: какие именно активы, принадлежащие России или российским олигархам, иммобилизованы, заблокированы и могут быть использованы для соответственно формирования фонда репараций. Эта отчетность вводится, и уже в ближайшее время мы будем не гадать, а оперировать четкими, конкретными цифрами и понимать, каким образом эти суммы могут быть доступны для наполнения Фонда восстановления Украины", сказал он.

Глава НБУ также сообщил, что все средства России, заблокированные на Западе, рассматриваются "как компонент фонда репараций, за счет которого и должна восстанавливаться Украина".

Напомним, дефицит федерального бюджета России в первом квартале 2023 года составил 2,4 трлн рублей (28,9 млрд долларов) из-за больших расходов Москвы и падения доходов от нефти и газа.