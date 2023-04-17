СМИ: Украинское контрнаступление, вероятно, было запланировано на 30 апреля
Издание Newsweek опубликовало часть утечки "файлов Пентагона", сообщает Новое время.
"Newsweek получил более четырех десятков просочившихся разведывательных документов, которые были раскрыты три недели назад", — говорится в статье.
Издание пишет о «дате планируемого контрнаступления» 30 апреля, однако она указана лишь как примерный срок готовности девяти обучаемых НАТО бригад ВСУ. Причем этот документ уже был в числе первых обработан другими изданиями.
Телеканал CNN сообщал, что военные планы Украины изменились в связи с утечкой.
В документах указано, что армия РФ добилась незначительного прогресса. С июля прошлого года в ходе наступления вокруг Бахмута она продвигалась в среднем на 2,7 км «в месяц».
Также в документах сказано, что количество российских наемников, воюющих около Бахмута, превышает количество регулярных солдат. По данным американской разведки, 22 тысячи боевиков Вагнера составляют 70% участников боевых действий — на тысячи больше, чем было известно ранее.
14 апреля рядовой ВВС Нацгвардии Массачусетса Джек Тейшейра был официально обвинен в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. Его арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне.
По данным СМИ, нацгвардеец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, из которого началась утечка секретных документов. Чат состоял преимущественно из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.
6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.
В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».
Впоследствии в соцсетях была обнаружена новая партия «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сведения, которые используют для отчетов перед высшим руководством.