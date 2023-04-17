На фоне взрыва в Белгороде в ГУР отметили, что безопасных мест в РФ больше нет

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что развязанная россиянами война уже пришла в их собственные дома, сообщает Новое время.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель ведомства Андрей Юсов, комментируя подрыв беспилотником-камикадзе электроподстанции в российском Белгороде, в результате которого город остался без света.

При этом он не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что за данной атакой может стоять украинская сторона.