Россия снова заблокировала инспекции судов в Босфоре: что известно

Российская сторона в понедельник, 17 апреля, вторично заблокировала инспекции движущихся через Босфор судов в рамках зерновой инициативы в территориальных водах Турции, сообщает Новое время.

Как сообщает министерство восстановления, с 10 апреля российская сторона в Совместном Координационном Центре (СКЦ) в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, представляющих украинские порты для формирования инспекционного плана.

В то же время россияне формируют их собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению, что полностью противоречит условиям инициативы и неприемлемо для Украины, отмечают в министерстве.

В результате уже второй раз за 9 месяцев работы зерновой инициативы не составлен инспекционный план и не проинспектировано ни одного судна. Это, заявили в миновосстановлении, ставит под угрозу функционирование зерновой инициативы.

Министерство отмечает, что с ноября 2022 года россияне под разными предлогами саботируют и затягивают время проведения инспекций, что уже привело к сокращению объемов экспорта украинской агропродукции на мировые рынки на 15−18 млн. тонн.

Теперь россияне пытаются вмешаться в деятельность украинских портов и экспортеров, пытаясь навязать собственные критерии определения конкретных судов, участвующих в инициативе.

С апреля 2023 года россияне пытаются вмешаться в деятельность украинских портов и экспортеров путем навязывания собственных критериев определения конкретных судов, участвующих в инициативе. Например, с 14 апреля они без всяких объяснений отказывают в регистрации трех судов (два из которых Китай), которых уже ждет груз в порту Южный.

"Таким образом российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений зерновой инициативы. Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать пищу как оружие" , — отметили в министерстве.

Украинская сторона категорически исключает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов.

18 марта вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил о продлении Черноморской зерновой инициативы еще на 120 дней. Ранее Россия заявляла, что продление зернового соглашения возможно только на 60 дней, а дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от прогресса нормализации российского сельскохозяйственного экспорта.