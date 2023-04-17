Посла США в России впервые пустили к арестованному журналисту WSJ

Посла США в России впервые пустили к арестованному журналисту WSJ
Фото: Facebook

Посол США в России Линн Трейси впервые посетила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter посольства США в России.

"Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово". Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более 2-х недель назад. Он чувствует себя хорошо, держится стойко", - говорится в сообщении.

Посольство США в очередной раз призвало немедленно освободить американского журналиста.

Напомним, Гершкович был задержан в России 30 марта якобы "за шпионаж". После этого суд решил арестовать журналиста.

Государственный департамент США объявил корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией.

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