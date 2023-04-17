Генштаб: Силы обороны отбили 50 атак врага и приземлили российский БПЛА

Во вторник 17 апреля Силы обороны отбили 50 атак противника на пяти направлениях фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба.

"В течение суток противник нанес 34 авиационных удара, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди гражданского населения.

Российский агрессор и в дальнейшем использует тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

В Генштабе отмечают, что противник несет немалые потери и сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток, на указанных участках фронта, украинские защитники отбили более 50 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.