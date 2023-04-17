Лавров прилетел в Бразилию для встречи с президентом Лулой да Силвой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где планирует встретиться не только со своим бразильским коллегой, но и с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает CNN, МИД России в Telegram.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 апреля прибыл в Бразилию с "рабочим визитом".
Он прибыл в Министерство иностранных дел Бразилии, глава МИД страны Маура Виейра встретил его с почетным караулом.
Кроме того, Лавров встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в понедельник.
Перед этим Лула летал на переговоры в Пекин (Китай) и Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).