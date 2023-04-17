Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

63-летний украинец, который на прошлой неделе поджег себя возле консульства Украины в польском Кракове, умер от полученных ожогов, сообщает Европейская правда.

Об этом, как пишет RMF FM, сообщила пресс-секретарь специализированной больницы имени Людвика Ридигера в Кракове Эдита Пшибильская.

"Несмотря на усилия специалистов Малопольского ожогового и пластического центра, сегодня днем умер пациент, который 13 апреля был доставлен в больницу Людвика Ридигера в тяжелом состоянии в результате травм, полученных после поджога перед украинским консульством" , – заявила она.

Состояние мужчины было критическим с самого начала.

Как сообщалось, 63-летний мужчина совершил самоподжог в очереди в генеральное консульство Украины в Кракове утром 13 апреля. Очевидцы рассказали, что он выкрикивал на украинском языке призывы возвращаться на родину и защищать страну от россиян.

В связи с инцидентом Краковская районная прокуратура открыла производство. Следователи будут выяснять, существовал ли риск для жизни или здоровья нескольких человек, которые стояли в очереди на вход в здание.